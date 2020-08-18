Российский лидер Владимир Путин поздравил членов Союза женщин России с 30-летним юбилеем организации.

"Объединяя в своих рядах талантливых, энергичных, обладающих глубокими профессиональными знаниями и большим творческим потенциалом женщин, ваша организация выполняет важную миссию.

В тесном взаимодействии с государством она проводит многогранную, плодотворную работу, направленную на совершенствование в нашей стране демографической политики, укрепление института семьи и семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения, реализацию других, не менее значимых социальных, инфраструктурных инициатив", — сказано в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.