Стоит ли запрещать гаджеты детям, рассказала психолог

Детям старше пяти лет запрещать гаджеты бесполезно, лучше договориться о графике пользования, считает психолог.

"В основном детям пользоваться гаджетами дома можно. Чрезмерное их использование приводит к ссорам: школьник уткнётся в гаджет, а потом вся семья со скандалом этот гаджет отбирает. Когда у ребёнка есть правило, что гаджет не запрещён, он становится доступен после того, как ребёнок сделает домашнее задание. Тогда ребёнок знает, что если он успевает сделать всё вовремя, у него останется время на игру", — рассказала нейропсихолог, детский психолог высшей категории Юлия Пунина.

Она назвала этот способ методом естественных последствий. Этот способ намного эффективнее полного запрета, который фактически невозможно осуществить.