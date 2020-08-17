В СПЧ Башкирии сообщили о нескольких десятках задержанных на Куштау

Сотрудники правоохранительных органов задержали от 70 до 90 экологических активистов, выступавших против разработки содовой компанией шихана Куштау в Башкирии. Ещё 34 человека получили до 15 суток административного ареста по решению суда. Об этом сообщила член Совета по правам человека при главе Башкирии Зульфия Гайсина.

"От 70 до 90 человек были задержаны на Куштау, но официально никто нам эту информацию не подтвердил. Есть люди, по которым Ишимбайский суд уже рассмотрел протоколы об административном правонарушении, и вчера им назначали наказание в виде административного ареста на сроки от 1 до 15 суток, но в среднем это 6-7 суток ареста. В Салавате в спецприемнике содержится 15 человек, в Стерлитамаке — 9, в изоляторе временного содержания Ишимбая — 8, Аургазинского района — 2 человека, эта информация уже точная", — рассказала Гайсина.

Она добавила, что 18 августа члены СПЧ намерены выехать в места содержания арестованных, чтобы обжаловать постановления суда. В СПЧ планируют добиться освобождения экологических активистов.