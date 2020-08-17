Петербургский депутат написал письмо поддержки Светлане Тихановской

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов направил письмо поддержки Светлане Тихановской, кандидату в президенты Белоруссии на прошедших в начале августа выборах.

Российский парламентарий подчеркнул в письме, что официально объявленные результаты выборов в Белоруссии ни у кого не вызывают доверия.

"Власть предержащие сделали все для того, чтобы исказить результаты народного волеизъявления. Был продемонстрирован беспрецедентный уровень пренебрежения к устоявшимся нормам организации выборов. Хочу, чтобы вы знали — сегодня я не могу воспринимать господина Лукашенко как законного руководителя страны. Ни о чем не жалейте! Белоруссия обязательно пойдет по пути свободного и демократического развития", — написал депутат Амосов.

Ранее Тихановская обратилась к белорусам через свой канал на YouTube. Она призвала власти освободить тех, кто был задержан в ходе предвыборной кампании и на митингах после выборов, а также организовать новые выборы президента. Также политик сказала, что готова стать лидером нации.