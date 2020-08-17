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Исчезающий север: эксперт раскрыл причины вымирания Коми

Общество

В Республике Коми растёт количество заброшенных городов и посёлков. О том, планируется ли что-то делать для поддержания региона, рассказал председатель Комитета Государственного совета Республики Коми по законодательству и местному самоуправлению Геннадий Горбачев.

"У нас сейчас самые депрессивные города это — Воркута, Инта и Печора. Воркута — это единственный город, который расположен за Полярным кругом, 67-я параллель, то есть в 160 км от Северного Ледовитого океана. Он находится в зоне вечной мерзлоты.

Вся инфраструктура была рассчитана на 250-300 тысяч человек. Сейчас у нас зарегистрировано и проживает где-то около 50 тысяч человек.

Наши детишки выходят на улицу и как в Великую Отечественную войну видят полуразрушенные дома. Причём это дома, в которых живут люди. например, половина дома заселена, а другая часть полностью развалена. В основном это панельные дома. Денег на снос пустующего жилья не выделяется.

В посёлке Комсомольский проживает около 700 человек. Там только один маленький магазинчик, аптека и почта, которая работает два раза в неделю.

В Советском у нас проживает 157 семей. Там нет вообще ничего. Там просто когда к нему подъезжаешь, можно снимать фильмы про Великую Отечественную войну. Поэтому сейчас перспектив я не вижу.

Как спасти Воркуту?

Я думаю, что нужно хотя бы построить новую шахту. Но сейчас вышло постановление правительства, и в развитии угольной промышленности Воркута там не значится. Но дело в том, что никто не будет строить ни одной шахты. А не будут строить шахты, Воркута медленно будет умирать. При Советском союзе было 13 шахт, а сейчас осталось только четыре.

В 1968 году у нас Дворец творчества детей и молодежи был сдан в эксплуатацию советскими строителями за 11 месяцев. По своей значимости и площади он был третьим в Советском Союзе. А сейчас мы школу в Орбите в Сыктывкаре на 1200 мест строим 6 лет.

Никакой перспективы я не вижу вообще. Дело в том, что это все зависит от политики.

Раньше в Воркуту ежегодно приезжали по несколько тысяч людей. Почему? Потому что снабжение было первой категории на уровне Ленинграда. Была хорошая зарплата, люди получали 1200-1300 рублей. У нас шахтёры на субботу, воскресенье летали самолётами (а самолёт стоит 42 рубля 50 копеек) в Москву, чтобы пиво попить. Я к чему это говорю? Раньше, когда шахтер поработал на шахте 10-15 лет, у него была нормальная пенсия, он мог себе позволить купить домик где-то на Кубани и машину. А сейчас зарплата, которую получают наши шахтёры, позволяют им как-то более-менее проживать достойно в Воркуте, не говоря уже о перспективе купить где-то домик на юге.

Всё очень печально. У нас плотность населения меньше двух человек на один квадратный километр. Раньше население Коми было около 1 200 000 человек, а сейчас около 18 тысяч. Люди уезжают, потому что не видят здесь никаких перспектив для дальнейшего существования", — заключил эксперт.

 

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