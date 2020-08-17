Платные дополнительные услуги без согласия пассажира Aviasales запретил авиакомпаниям. Об этом говорится в сообщении сервиса по продаже авиационных билетов.
"Вместе с билетами всё активнее предлагаются платные сервисы: выбор места, еда, дополнительный багаж, страховка и так далее. Авиакомпании добавляют опции без согласия покупателя, из-за чего стоимость заказа увеличивается, в отдельных случаях в полтора-два раза. Неопытные пользователи переплачивают авиакомпаниям за услуги, которые им не нужны", — говорится в сообщении.
Aviasales предупредил авиакомпании, если они будут зарабатывать таким нецивилизованным способом, то их билеты на сайте будет купить сложнее, чем у других авиаперевозчиков.
"Мы поддерживаем развитие линейки сервисов услуг, предлагаемых перевозчиками. Но сам процесс должен быть цивилизованным. Навязывать же пользователю выбор — недопустимо. Авиакомпании, которые продолжат без согласия пользователя добавлять к заказу платные услуги, с 1 сентября будут помечены специальным значком. Кроме того, предложения таких перевозчиков будут пессимизированы в выдаче Aviasales. Для них будет невозможен прямой переход с кнопки "Купить", — отмечается в публикации.
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