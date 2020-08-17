Aviasales запретил авиакомпаниям навязывать платные услуги

Платные дополнительные услуги без согласия пассажира Aviasales запретил авиакомпаниям. Об этом говорится в сообщении сервиса по продаже авиационных билетов.

"Вместе с билетами всё активнее предлагаются платные сервисы: выбор места, еда, дополнительный багаж, страховка и так далее. Авиакомпании добавляют опции без согласия покупателя, из-за чего стоимость заказа увеличивается, в отдельных случаях в полтора-два раза. Неопытные пользователи переплачивают авиакомпаниям за услуги, которые им не нужны", — говорится в сообщении.

Aviasales предупредил авиакомпании, если они будут зарабатывать таким нецивилизованным способом, то их билеты на сайте будет купить сложнее, чем у других авиаперевозчиков.