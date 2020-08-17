В сочинском дельфинарии белуха укусила ребенка за ногу

Редкий вид кита — белуха — укусила за бедро 11-летнего ребёнка в дельфинарии в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщило управление СК России по Краснодарскому краю.

"По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются, по окончании проверки будет принято процессуальное решение", — рассказал представитель СК.

Сегодня в кубанских СМИ появилась информация о том, что в сочинскую больницу в поступил 11-летний мальчик с раной бедра. Ребёнок рассказал, что когда он пошёл с мамой в дельфинарий, его укусила "Большая рыба". В публикациях отмечалось, что мать мальчика не выразила желания писать заявление в правоохранительные органы. Следователи СК сами обратили внимание на публикацию и решили провести доследственную проверку по факту случившегося.