Россияне стали отменять туры в Белоруссию

Россияне стали отказываться от оплаченных туров в Белоруссию. Туроператоры зафиксировали существенное снижение спроса на отдых в соседней стране. Специалисты рынка объяснили происходящее тем, что россияне боятся испортить себе отдых из-за нестабильной ситуацией в Белоруссии.

"Белоруссия всегда была островком спокойствия на выездном туристическом рынке России, туристы всегда ценили это направление не только за его рекреационные возможности и отсутствие языкового барьера, но и за высокий уровень безопасности в стране. Сегодня же, в связи с событиями в Белоруссии, многие российские туристы отложили свои планы посетить эту страну, туроператоры фиксируют снижение спроса на направление и аннуляции уже оплаченных туров", — сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По её информации, в прошлом году Белоруссию посетило почти полмиллиона туристов — 405,5 тысячи человек. Более половины иностранных туристов составили россияне — 53,7 процента.