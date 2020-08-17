Спрос на туры в Хакасию снизился

Представители Хакасского регионального турбизнеса и туроператор Anex Tour обнародовали противоречивую информацию о ситуации с турами в эту республику.

В регионе говорят о резком снижении спроса на путёвки сразу после того, как открылось турецкое направление.

"Спрос на туры Хакасию направлении сократился сразу после открытия авиасообщения с Турцией. Чартерная программа в Хакасию была запущена 19 июля", — сообщили представителей регионального турбизнеса в публикации на сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).

Туроператор Anex Tour, который ранее осуществлял чартерную программу в Хакасию, прекратил её, но не связывает ситуацию с открытием зарубежных направлений.