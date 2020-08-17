Представители Хакасского регионального турбизнеса и туроператор Anex Tour обнародовали противоречивую информацию о ситуации с турами в эту республику.
В регионе говорят о резком снижении спроса на путёвки сразу после того, как открылось турецкое направление.
"Спрос на туры Хакасию направлении сократился сразу после открытия авиасообщения с Турцией. Чартерная программа в Хакасию была запущена 19 июля", — сообщили представителей регионального турбизнеса в публикации на сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).
Туроператор Anex Tour, который ранее осуществлял чартерную программу в Хакасию, прекратил её, но не связывает ситуацию с открытием зарубежных направлений.
"Решение о завершении чартерной программы не связано с открытием зарубежных направлений. Туры в Хакасию предлагаются как и ранее, теперь туры туда осуществляются на базе регулярной авиаперевозки. Также произошла корректировка по перелету, произошла замена авиаперевозчика на S7", — отметил представитель туроператора Anex Tour.
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