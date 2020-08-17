При разработке вакцины украсть что-то невозможно, считает профессор

Большого секрета в создании вакцин нет, поэтому украсть что-либо иностранные разработчики у отечественных не смогут, считает врач-инфекционист.

"Могут ли зарубежные специалисты воспроизвести российскую вакцину на основе готового продукта, что-то у нас украсть? Ну вы знаете, как делать вакцины, это во всём мире давно уже известно. Что-нибудь тут украсть, это, в принципе, невозможно, потому что тут секрета большого нет", — заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Ранее Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса. Препарат разработали совместно Фонд прямых инвестиций и институт имени Гамалеи.

Отечественная вакцина от COVID-19 получила название "Спутник V". На препарат поступили заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз.

Тем временем стало известно, что в России стали разрабатывать вакцину от коронавируса для животных.