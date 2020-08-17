В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что спрос на выездной туризм в стране восстановится на докоронавирусном уровне не ранее весны 2021 года.
"Говорить о зарубежном спросе на осень и зиму сложно, так как большинство стран по-прежнему закрыты для россиян. Но даже в случае возобновления авиарейсов туроператоры не ждут активных продаж. О восстановлении, по их словам, можно будет говорить не раньше весны 2021 года", — прокомментировали ситуацию в РСТ.
По данным туроператоров, в ближайшую половину россияне будут выбирать по большей части турпоездки по России или в соседние государства, типа Абхазии.
"Среди причин — опасения улетать далеко, чтобы не столкнуться с проблемами при возвращении домой. По той же причине туроператоры вряд ли будут готовы ставить чартеры на дальние расстояния, а регулярные перелеты не всем по карману. Да и многие россияне уже отгуляли отпуска", — уточнили в РСТ.
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