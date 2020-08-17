Когда восстановится выездной туризм, рассказали эксперты отрасли

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что спрос на выездной туризм в стране восстановится на докоронавирусном уровне не ранее весны 2021 года.

"Говорить о зарубежном спросе на осень и зиму сложно, так как большинство стран по-прежнему закрыты для россиян. Но даже в случае возобновления авиарейсов туроператоры не ждут активных продаж. О восстановлении, по их словам, можно будет говорить не раньше весны 2021 года", — прокомментировали ситуацию в РСТ.

По данным туроператоров, в ближайшую половину россияне будут выбирать по большей части турпоездки по России или в соседние государства, типа Абхазии.