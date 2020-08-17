Криминальное движение АУЕ Верховный суд РФ признал экстремистским по заявлению Генпрокуратуры России. АУЕ ("Арестанский уклад един" или "Арестантское уголовное единство") пропагандирует в подростковой среде тюремные и воровские понятия криминальной среды.

"Суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры о признании АУЕ экстремистской организацией. Заседание по этому вопросу проходило в закрытом режиме", — говорится в сообщении Верховного суда России.

В Генпрокуратуре назвали это движение хорошо структурированным. Оно представляет реальную угрозу государству и обществу, а также жизни и здоровью россиян.

"Движение является хорошо структурированной и управляемой организацией — молодёжным движением экстремистской направленности. Участники движения причастны к организации массовых беспорядков. Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству.

В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодёжь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию. Решение о запрете движения позволит эффективнее защищать интересы подрастающего поколения", — отметил представитель Генпрокуратуры.