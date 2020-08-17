Первое сентября предложили сделать выходным для семей первоклассников

Российский НИИ в области образования обратился с письмом к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днем родителям первоклассников.

"Специалисты провели опрос в 75 регионах страны среди 1,6 тысячи родителей, чьи дети в сентябре идут в школы. Лично проводить ребенка в первый класс намерены 56% опрошенных. При этом большинство (83%) заявили, что для этого им придется взять отгул или отпуск за свой счет", — написала в письме на имя Голиковой директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Психологи считают, что для первоклассников крайне важно для спокойствия, чтобы на линейке 1 сентября рядом стояли его родители.