Российский НИИ в области образования обратился с письмом к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днем родителям первоклассников.
"Специалисты провели опрос в 75 регионах страны среди 1,6 тысячи родителей, чьи дети в сентябре идут в школы. Лично проводить ребенка в первый класс намерены 56% опрошенных. При этом большинство (83%) заявили, что для этого им придется взять отгул или отпуск за свой счет", — написала в письме на имя Голиковой директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.
Психологи считают, что для первоклассников крайне важно для спокойствия, чтобы на линейке 1 сентября рядом стояли его родители.
"Инициатива прекрасная, потому что руководитель любого предприятия не всегда отпускал родителей на 1 сентября. Ведь это праздник, особенно для тех, чьи дети идут в первый класс. Для семьи все это, конечно, стресс — хотя и положительного характера. Поэтому считаю, что и для детей, и для родителей это было бы хорошо и с психологической точки зрения. Стрессов у нас и так хватает", — сказал руководитель Центра здоровьесберегающих технологий "Радомир" Юрий Оболонский.
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