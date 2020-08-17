На запрос депутатов Госдумы о возможности переноса рабочего дня с 31 декабря на предшествующий выходной день пришел ответ Министерства труда и соцзащиты РФ.
"Статьей 110 Трудового кодекса РФ определено, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Она рассчитывается от времени окончания работы накануне выходного дня до начала работы (смены) в следующий после выходного рабочий день", — говорится в ответе министерства труда и соцзащиты на имя главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
В ответе ведомства также указывается, что перенос 31 декабря не соответствует нормам Трудового кодекса РФ о продолжительности отдыха.
"Перенос 31 декабря 2020 года на предшествующий выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования 110 статьи кодекса. Одновременно сообщаем, что при переносе выходных дней в 2021 году данное предложение планируется учесть", — написано в документе.
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