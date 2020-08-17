В Минтруде рассказали о возможности переноса рабочего дня с 31 декабря

На запрос депутатов Госдумы о возможности переноса рабочего дня с 31 декабря на предшествующий выходной день пришел ответ Министерства труда и соцзащиты РФ.

"Статьей 110 Трудового кодекса РФ определено, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Она рассчитывается от времени окончания работы накануне выходного дня до начала работы (смены) в следующий после выходного рабочий день", — говорится в ответе министерства труда и соцзащиты на имя главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

В ответе ведомства также указывается, что перенос 31 декабря не соответствует нормам Трудового кодекса РФ о продолжительности отдыха.