Российских ученых - разработчиков вакцины пытались перекупить

Западные научные организации пытаются переманить к себе некоторых сотрудников НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Но такие попытки бесполезны.

С таким заявлением выступил Александр Гинцбург, глава центра им. Гамалеи в эфире ТК "Россия-1".

"Научные сотрудники, которые собрались в институте Гамалеи работают здесь более 10 лет. Этому составу ученых позавидовал бы любой американский или европейский университетДа, их пытаются перекупить сотрудников, но ничего не получится", — сказал Гинцбург.

По его словам, попытки "участились" после того, как стали очевидны успехи в разработке коронавирусной вакцины. И это несмотря на негативную реакцию западных коллег Спутник V.

По словам главы НИЦ, с критикой, которая сейчас звучит на Западе, "необходимо смириться":

"… это естественная реакция западных компаний на неожиданное для них появление нашего продукта. Поэтому я думаю, что нужно выдержать этот негативизм, который сейчас на нас обрушился и который хорошо оплачен", — подчеркнул он.

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