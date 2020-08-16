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В Башкирии во время протестов у горы Каштау задержаны 80 человек

Общество

Не только в Минске беспорядки: на горе Каштау в Башкирии с 3 августа проходят активные протесты. Тогда Башкирская содовая компания начала вырубать лес вокруг горы для геологоразведки. Экоактивисты начали пытаться отбить гору, не пускали на гору тяжелую технику, разбили свой лагерь, разрушали ограждения.

Сейчас территория контролируется Росгвардией, на данный момент задержано 80 человек, списки задержанных не оглашаются, а протесты только набирают обороты.

По данным Telegram-канала "Куш on-line", сейчас в лагере несколько тысяч человек., которые убеждают правоохранительные органы не мешать "борьбе за гору".

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