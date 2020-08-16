Аноним сообщил о взрывных устройствах в аэропорту Нижегородской области

Как сообщает Интерфакс, анонимный источник заявил, что в пяти самолетах и в аэропорту Строгино Нижегородской области спрятаны взрывные устройства. Сейчас идет проверка этой информации.

Напомним, что это не первый случай за неделю. Ранее несколько писем пришло о ложном минировании зданий судов в нескольких крупных российских городах, однако во время проверки помещений взрывных устройств обнаружено не было.