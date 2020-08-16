В Москве возбуждено необычное уголовное дело: неизвестный преступник похитил у пенсионерки сейф, в котором хранилось почти 16 млн рублей. Для этого он предварительно пробрался в окно к потерпевшей.
Однако кража в особо крупном размере не увенчалась успехом: похититель не сумел вскрыть сейф и бросил его в доме № 16 по улице Воротынской. Несмотря на неудачу грабителя, ГУ МВД России сообщает, что возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Белорусский лидер Александр Лукашенко уже обсуждал с российскими политиками возможность бегства в РФ в случае обострения политической ситуации в республике.