Преступник не смог вскрыть украденный сейф с 16 млн рублей

В Москве возбуждено необычное уголовное дело: неизвестный преступник похитил у пенсионерки сейф, в котором хранилось почти 16 млн рублей. Для этого он предварительно пробрался в окно к потерпевшей.

Однако кража в особо крупном размере не увенчалась успехом: похититель не сумел вскрыть сейф и бросил его в доме № 16 по улице Воротынской. Несмотря на неудачу грабителя, ГУ МВД России сообщает, что возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.