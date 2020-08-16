В Кыргызстане возобновлены тренировки ловчих птиц

В Кыргызстане снова начинают тренировки ловчие птицы. На время карантина их не выпускали на волю, что для птиц сложное испытание, поэтому сейчас, когда пик пандемии миновал, с ними возобновляют работу.

Птицам-хищникам, например, беркутам, необходимо летать не менее 2 часов в день, а съедать — не менее 1,5 килограммов еды, как сообщает беркутчи Куттубек Озубеков. Иначе они набирают вес и теряют навыки охоты.