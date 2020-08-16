Под Волгоградом создали приют для редких животных и птиц

Под Волгоградом создали реабилитационный центр для редких птиц "Волго-Ахтубинская пойма". Сюда приносят травмированных диких птиц и животных, где они потом восстанавливаются под опекой служителей Волгоградской епархии и иеромонаха Василиска.

"Они выпали из гнезда, мы их выкормили, выходили. И вот сегодня у них возможность вернуться в природу", — рассказывают работники приюта.

Огромная территория скита — около 50 футбольных полей, сообщает телеканал "МИР24", — заполнен животными и птицами, включая фазанов и даже фламинго. Иеромонаху Василиску понадобилось 15 лет, чтобы создать идеальные условия для жизни животных в зооцентре.