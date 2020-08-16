Спасатель из Кировской области нашёл останки древней рептилии

16 августа в России День палеонтолога — и как раз в этот день сотрудник МЧС Кировской области нашел во время рыбалки кости древнейшей рептилии.

По словам пожарного 40-й пожарной части г. Котельнич Сергея Берсенева, это вышло случайно. Они с женой увидели костер на берегу, спустились к берегу, чтобы затушить, и заметили ни на кого не похожий череп животного.

"Смотрим, что-то странное в земле. Напоминающее челюсти, но необычные. Не собаки и не волка. Мы это все сфотографировали, а фотографии отправили в палеонтологический музей", — рассказывает пожарный Берсенев.

Возраст находки составляет более 200 миллионов лет. Стало быть, этот обладатель скелета ходил по земле еще до динозавров.