Гроссмейстер России раскритиковал онлайн-турниры по шахматам

Российский гроссмейстер Сергей Карякин выразил надежду, что онлайн-турниры по шахматам уйдут в прошлое после пандемии. Он сообщил, что во время онлайн-турниров есть проблема того, что участники могут обращаться за подсказками к "Гуглу".

"Конечно, с этим пытаются бороться, но не всегда успешно. Это огромная проблема. Я участвую в разных соревнованиях по интернету и вижу, что с этой проблемой мучаются все. И очень тяжело с этим что-то сделать", - сказал Карякин Интерфаксу.

Он охотно верит, что лидировать будет все же традиционный формат шахматных игр.