В Молдавии открылся первый банк продовольствия для малоимущих

В Молдове открылся банк продовольствия, в который жертвуют продукты бизнесмены, фермеры. Также авторы проекта надеются, что к списку благотворителей подключатся собственники магазинов.

По словам создателей, банк создан по подобию аналогичных европейских заведений.

"Спустя две недели после открытия мы уже сотрудничали с 15 организациями. Сети магазинов пока что менее отзывчивы. Но они не отказали нам категорически, мы еще ждем от них пожертвований", — говорит ответственный за сотрудничество с донорами банка Татьяна Стояновалов.

Продукты из банка доставляют малоимущим, социально-незащищенным семьям, социальным столовым — всем нуждающимся как в Кишеневе, так и по всей стране.