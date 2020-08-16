19 августа исполнится 60-лет со дня полета Белки и Стрелки в космос. В честь этого будет устроено праздничное мероприятие с экскурсиями для посетителей, тематическими фильмами о животных в космосе и другими развлечениями.
Событие состоится на ВДНХ в центре "Космонавтика и авиация".
Напомним, собаки 17 раз облетели Землю, а затем целые и невредимые вернулись домой.
Белорусский лидер Александр Лукашенко уже обсуждал с российскими политиками возможность бегства в РФ в случае обострения политической ситуации в республике.