Австрийская семья переехала в Таджикистан и занялась фермерством

Австрийская семья переехала в Таджикистан и занялась сыроварением и разведением коз.

По словам Джефри и Бетани Дилон (а если по новым именам — Джамшед и Бунафша), впервые они поехали сюда двадцать лет назад. Тогда-то и впечатлились местной культурой, колоритом, пейзажами, а позднее решили переехать насовсем.

Тут же проживают и их шестеро детей. Все они уже мало отличаются от местных: разговаривают на таджикском, ходят в местной одежде.

Хозяйство австрийских фермеров насчитывает 150 голов альпийских коз. Из молочной продукции которых Джефри и Бетани изготавливают до 100 килограммов сыра в месяц.