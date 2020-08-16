Австрийская семья переехала в Таджикистан и занялась сыроварением и разведением коз.
По словам Джефри и Бетани Дилон (а если по новым именам — Джамшед и Бунафша), впервые они поехали сюда двадцать лет назад. Тогда-то и впечатлились местной культурой, колоритом, пейзажами, а позднее решили переехать насовсем.
Тут же проживают и их шестеро детей. Все они уже мало отличаются от местных: разговаривают на таджикском, ходят в местной одежде.
Хозяйство австрийских фермеров насчитывает 150 голов альпийских коз. Из молочной продукции которых Джефри и Бетани изготавливают до 100 килограммов сыра в месяц.
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