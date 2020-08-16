Камчатка: премьер-министр пообщался с жителями

Премьер-министр России Михаил Мишустин недавно рассказал, что хочется вернуть советскую романтику в сердца молодежи. Он также поделился впечатлениями своей поездки на Дальний Восток:

"За время пребывания здесь, на Дальнем Востоке, мы встретились с врачами, учителями, бизнесменами, энтузиастами. Все они любят свой край, хотят сделать его лучше, чтобы жить здесь было комфортно, чтоб сюда приезжала молодежь, оставалась, училась, делала бизнес, занималась развитием Дальнего Востока", — отметил председатель правительства.

Также он сказал, что непременно предоставит президенту все рабочие идеи и инициативы, которыми во множестве поделились с ним жители полуострова.