Роберт Трамп был госпитализирован в нью-йоркскую больницу на днях, сейчас стало известно о его смерти.
О случившемся рассказал Дональд Трамп, добавив, что Роберт был для него не только братом, но и лучшим другом. Также президент сказал, что Роберт умер "мирно".
"Мы будем очень по нему скучать, но встретимся с ним снова. Память о нем будет жить в моем сердце вечно. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром", — написано в заявлении Трампа.
Белорусский лидер Александр Лукашенко уже обсуждал с российскими политиками возможность бегства в РФ в случае обострения политической ситуации в республике.