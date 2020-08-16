Младший брат президента Трампа скончался в США

Роберт Трамп был госпитализирован в нью-йоркскую больницу на днях, сейчас стало известно о его смерти.

О случившемся рассказал Дональд Трамп, добавив, что Роберт был для него не только братом, но и лучшим другом. Также президент сказал, что Роберт умер "мирно".