Грузинский регион Сванетия объявлен красной зоной из-за резкой вспышки COVID-19. Сейчас там работают эпидемиологи, а жители Местии, где зафиксировано наиболее количество заражений, находится на карантине. Также попали под карантин около 1500 туристов.

Идет обработка общественных мест — офисов, музеев, торговых центров.

"На сегодняшний день к нам обратились еще почти 1000 человек, которые в последние две недели находились на отдыхе в Сванетии. Большинство из них — в Тбилиси. Проводятся тесты. Девять результатов — положительные. Кроме того, берутся пробы и у жителей Казбеги", — комментирует научный руководитель центра контроля заболеваний Грузии Паата Имнадзе.