В столице сейчас работает 19,3 тысяч точек бесплатного WI-FI

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что сейчас в столице 19,3 тысяч точек бесплатного Wi-Fi.

"Порядка трех тысяч — на улицах внутри Садового кольца и локально в пределах ТТК, почти четыре тысячи — в учреждениях культуры и больше 11 тысяч — в студенческих общежитиях", — назвал Собянин зоны приема бесплатного интернета.

Также для улучшения учебного процесса в общежитиях 23 столичных вузов увеличили пропускную способность Сети в два раза.