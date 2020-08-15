Крупнейший в Южной Америке океанариум открылся после пандемии

В Рио-де-Жанейро вновь открылся самый крупный океанариум в Южной Америке. Пять месяцев он был закрыт из-за пандемии.

Как сообщает телеканал МИР 24, открыт, но с некоторыми поправками:

"Мы с нашей командой готовились к этому открытию в течение нескольких недель. Пока количество посетителей ограничено, не больше 200 человек в час. А в разгар сезона сюда приходили более тысячи человек в час", — рассказал менеджер AquaRio Фернандо Дюарте Менезес.

Сейчас при работе учитываются все необходимые меры безопасности — постоянная дезинфекция, дистанция, ношение медицинских масок.