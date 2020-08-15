Российские спасатели и медики покинули Бейрут

Российские медики и спасатели покинули Бейрут. Все эти дни российские группировки спасателей и врачи оказывали помощь в поисках погибших и спасении пострадавших.

За это время из-под завалов достали тела десяти человек. Около шести сотен пострадавших при взрыве получили быструю медицинскую помощь. 70 человек из них — дети. Параллельно врачи проводили тесты на коронавирус.

Напоминаем, что во все время трагедии в порту Бейрута погибли 171 человек и около 6 тысяч получили травмы различной степени тяжести.