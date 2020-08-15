Житель Северной Осетии создал музей под открытым небом

Житель Северной Осетии создал музей под открытым небом, где выставил трофеи Великой Отечественной войны, предметы обихода тех лет, инструменты для хозяйства, кухонную утварь, точильные станки и даже соломоизмельчитель 1882 года.

"Этот агрегат 1882 года, производство Англии. Это соломоизмельчитель. Солому измельчали и делали саманные блоки, а из блоков строили дома", — проводит экскурсию Асланбек Бетрозов, создатель музея.

Предметы располагаются в селении Лескен прямо перед домом Асланбека Бетрозова. Любой экспонат можно потрогать. Дороже всего для организатора предметы Великой Отечественной войны.