Стюардесса рассказала, какие поступки пассажиров вызывают омерзение

Российская бортпроводница рассказала о самых безобразных поступках, которые часто позволяют себе пассажиры лайнера во время полёта.

"Два самых главных "греха" пассажиров — курение в туалетах и воровство. Украсть пытаются всегда и везде! Не смотрите на милое лицо молодой мамы или старушку, убеленную сединами. После каждого полета не хватает пледов. Тащат и ремни", — рассказала бортпроводница в интервью газете "Аргументы и факты".

Девушку также сильно возмущает, что после полёта некоторые пассажиры оставляют огромные кучи мусора.

"После некоторых рейсов я бы отправляла самолет на генеральную уборку. Запах стоит ужасный, да еще и фантики везде, салфетки, бумажки, грязная посуда", — пожаловалась стюардесса.

Она также отметила, что несколько раз сталкивалась с ситуацией, когда из её рук отказывались брать еду и напитки якобы по религиозным соображениям. Она назвала этих пассажиров религиозными фанатиками.