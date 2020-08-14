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Упрощение соцподдержки защитит права сирот на жильё, считает омбудсмен

Общество

Омбудсмен Татьяна Москалькова одобрила упрощение кабмином РФ процедуру оформления статуса опекунов детей-сирот.

Ранее правительство России упростило процедуру оформления соцподдержки детей-сирот, чьи интересы представляют опекуны. Статус опекуна теперь можно подтвердить дистанционно. В систему внесли данные о детях-сиротах, которые имеют право на получение государственной квартиры.

"Высоко оцениваю инициативу правительства в этом направлении, потому что тема детей-сирот остаётся по-прежнему достаточно острой с точки зрения обеспечения жильем. Программа позволит продвинуть вперёд эту тему и повысить гарантии прав детей-сирот.

Учет сирот с более раннего возраста позволит регионам понимать, сколько на территории проживает детей, которых нужно обеспечивать жильем. Россия должна в свой бюджет закладывать расходы на эту тему. Очень важно, чтобы дети-сироты стали полноценными членами нашего большого общества", — заявила омбудсмен Москалькова.

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