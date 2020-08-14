Госдума направила повторные запросы о двойном гражданстве депутатов

Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарёв направил запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР о возможном наличии у 14 депутатов двойного гражданства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Пискарёва сделать запрос о двойном гражданстве депутатов в Центризбиркоме. Получилось как-то не очень. В тот же день председатель ЦИК Элла Памфилова публично ответила, что на момент регистрации в кандидаты в 2016 году все нынешние депутаты были гражданами России. А имели ли они второе гражданство ЦИК проверить сам не может. Более того, он никогда этого не делал, и вообще у них действует презумпция невиновности.

Прошло несколько недель (видимо, столько времени ушло на составление документов), и вот теперь о повторных запросах отчитался глава комитета Пискарёв.