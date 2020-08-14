Грузинских учителей обязали носить маски в учебном году

Минздрав Грузии разработал рекомендации для школ в период пандемии, в которых указывается среди прочего обязательное ношение масок для всех, кроме учеников.

"Использование маски в школе будет обязательным для всех гостей, сотрудников, учителей и других лиц, кроме учеников", — пояснила замглавы Минздрава республики Тамар Габуния.

Учебный год в Грузии начнется с 15 сентября. Изменения сразу войдут в силу: некоторые уроки будут дистанционными, длительность занятий и перемен будет устанавливаться на усмотрение школ.