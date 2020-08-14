Москалькова предложила давать материнский капитал некоторым отцам

Просьба распространить действие материнского капитала на одиноких отцов-россиян содержится в письме омбудсмена Москальковой. Речь идет об отцах, воспитывающих детей, рожденных матерями-иностранками.

"Одинокие отцы не могут получить материнский капитал в случае смерти или лишения родительских прав матери, если она была гражданином иностранного государства В этой связи мы подготовили в аппарате уполномоченного по правам человека обращение в адрес председателя правительства с просьбой на законодательном уровне распространить и на этих отцов право получать семейный капитал", — сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен сослалась на данные Пенсионного фонда, согласно которым за два года 138 отцам отказали в выдаче сертификатов на семейный капитал. Москалькова высказала озабоченность, что невыдача маткапитала сказывается на благополучии детей.