Российские спасатели МЧС и Роспотребнадзора завершили свою работу по ликвидации последствий взрыва в Бейруте. Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян сообщает, что поставленная задача выполнена в полном объеме.
15 сотрудников Роспотребнадзора были награждены медалями «За отличие в ликвидации чрезвычайной ситуации».
Напомним, спасатели уже подписали акт окончания работ с властями Ливана.
У власти Белоруссии сегодня самая сложная ситуация за всю историю. В обществе раскол, в экономике стагнация, реформы не провести - а ресурсов на это уже нет...