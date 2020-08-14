Крымские учёные разработали мобильное приложение для охотников

Специалисты Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского разработали приложение HunterLands CFU, которое поможет охотникам обезопасить и упростить свою деятельность.

В приложении работают геоинформационные сервисы, которые сориентируют даже охотника без опыта, где границы угодий, сообщает ТАСС.

Участники охоты могут обмениваться сообщениями и сообщать о своих передвижениях. В случае опасности удастся быстро попросить о помощи, используя приложение.