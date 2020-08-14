Синоптики обещают потепление в столице на выходные дни.
Сайт Гидрометцентра России сообщает, что температура будет доходить до 20 градусов тепла, несмотря на переменную облачность и северный ветер. Возможны небольшие осадки.
Одновременно с этим, в субботу в Коми синоптики прогнозируют ночные заморозки и падение температуры до минус 2 градусов.
У власти Белоруссии сегодня самая сложная ситуация за всю историю. В обществе раскол, в экономике стагнация, реформы не провести - а ресурсов на это уже нет...