Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай прокомментировал неоднозначный опрос, в котором выяснилось, что более половины российских медиков относятся к вакцине от коронавируса с недоверием.
"Честно говоря, не вижу сенсации в результатах такого опроса. Доверие нужно заслужить годами применения — это нормально. Собственно, по некоторым лекарствам дискуссии в профессиональной среде ведутся уже много десятилетий", — заявил Салагай.
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