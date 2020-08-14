Министерство обороны предложило сделать информацию об оборонной сфере конфиденциальной и оформило соответствующий проект.
По словам авторов проекта, сделать это стоит потому, что в СМИ часто попадает "служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности и т. п."
У власти Белоруссии сегодня самая сложная ситуация за всю историю. В обществе раскол, в экономике стагнация, реформы не провести - а ресурсов на это уже нет...