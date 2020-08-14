Эксперт полагает, что людям, которые имеют большие заработки и раз в два года меняют машину, автомобиль прогревать необязательно.
"Преуспевающему человеку мотор греть не нужно ни зимой, ни летом: через пару лет он все равно будет ездить на новой машине. В каком состоянии его автомобиль достанется следующему пользователю, ему безразлично. А вот тем, кто не привык к частой смене автомобиля, есть смысл задуматься", — заявил эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин.
По его словам, остальным россиянам нужно прогревать двигатель перед поездкой в летнее время года. Прогрева достаточно в течение одной минуты. А еще несколько минут не стоит резвиться на дороге.
"Все инженеры, включая иностранных, на вопросы о необходимости прогрева мотора неизменно отвечали утвердительно. Даже летом температура непрогретого мотора гораздо ниже рабочей, поэтому тепловые зазоры, присутствующие в двигателе, достигнут оптимальной величины не сразу. Это приводит к ускоренному износу сопрягаемых деталей: поршневых колец, зеркала цилиндров", — пояснил автоэксперт.
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