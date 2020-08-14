Эксперты выяснили, что за год гречка подорожала гораздо больше, чем другие продукты: килограмм стоит теперь больше в 1,7 раза, до 87,1 рубля.
Гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко считает, что это связано с пандемией: крупы начали пользоваться особым спросом. Однако в октябрю, по словам экспертов, стоимость гречки должна начать понижаться.
У власти Белоруссии сегодня самая сложная ситуация за всю историю. В обществе раскол, в экономике стагнация, реформы не провести - а ресурсов на это уже нет...