Для ремонтных работ закроется станция метро "Рижская" в Москве. "Интерфакс" сообщает, что ремонт начнётся с 22 августа и продлится год.
Пресс-служба Департамента транспорта Москвы сообщает, что на станции будут заменены эскалаторы, отреставрируют пол, потолок и колонны.
"Три эскалатора на станции были установлены еще в 1958 году. Теперь установят новые машины, которые будут безопасными и надёжными", — сказал сотрудник пресс-службы.
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