В Москве на год закроют станцию метро "Рижская"

Для ремонтных работ закроется станция метро "Рижская" в Москве. "Интерфакс" сообщает, что ремонт начнётся с 22 августа и продлится год.

Пресс-служба Департамента транспорта Москвы сообщает, что на станции будут заменены эскалаторы, отреставрируют пол, потолок и колонны.