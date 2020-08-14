Томаты могут принести вред даже здоровому человеку, заявила диетолог

Специалист в области здорового питания заявила, что помидоры опасны при язвенных заболеваниях и гастрите. Всё дело в большом количестве органических кислот, содержащихся в томатах.

"Понемногу добавлять в рацион помидоры можно только когда обострение пройдет. Также при заболеваниях пищеварительного тракта лучше не есть овощ в свежем виде, Необходимо исключить томаты при аллергии. Причем сам овощ может и не быть причиной недуга. Однако он стимулирует выброс гистомина — медиатора, запускающего процесс аллергии", — рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

Употреблять томаты ежедневно диетолог категорически не рекомендует даже здоровым людям. Термически обработанные помидоры полезнее свежих, отметила врач.