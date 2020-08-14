Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
"Арсенал" объявил о подписании Виллиана
Лукашенко не собирается покидать Белоруссию
В Китае создали генно-модицифированную саранчу
Лесной пожар в заповеднике Калифорнии не удаётся потушить
Аналитик: выборов в Белоруссии не было
Житель Бердска погиб, спасая упавшую с шестого этажа жену
Учёные обнаружили в морепродуктах частицы микропластика
Хабиб задумался о завершении карьеры и рассказал о бое с Гэтжи
В Петербурге будут производить детали для кораблей с помощью лазера

Томаты могут принести вред даже здоровому человеку, заявила диетолог

Общество

Специалист в области здорового питания заявила, что помидоры опасны при язвенных заболеваниях и гастрите. Всё дело в большом количестве органических кислот, содержащихся в томатах.

"Понемногу добавлять в рацион помидоры можно только когда обострение пройдет. Также при заболеваниях пищеварительного тракта лучше не есть овощ в свежем виде, Необходимо исключить томаты при аллергии. Причем сам овощ может и не быть причиной недуга. Однако он стимулирует выброс гистомина — медиатора, запускающего процесс аллергии", — рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

Употреблять томаты ежедневно диетолог категорически не рекомендует даже здоровым людям. Термически обработанные помидоры полезнее свежих, отметила врач.

"Дело в том, что в таком виде они содержат больше вещества, защищающего от онкологии и снижающего риск сердечно-сосудистых заболеваний. Можно отварить овощ или потушить минут десять на медленном огне. Однако надо иметь в виду: при обработке снижается содержание витамина С. Поэтому самый оптимальный вариант — поочередно использовать оба варианта", порекомендовала диетолог.

Последние материалы
В Петербурге будут производить детали для кораблей с помощью лазера
В жилых домах запретили продавать газовые баллоны и стройматериалы
Водитель в Воронеже сбил коляску с младенцем и скрылся
Медики смогут бесплатно посещать музеи Подмосковья
Мозг мужчины и женщины: что различного нашли китайцы
Платёжный сервис Facebook Pay начал работу в России
Йога поможет избавиться от тревожных симптомов
В жилых домах запретили размещать магазины бытовой химии
Маркедонов: у России и Турции разные взгляды на конфликт Армении и Азербайджана
Минтруд предложил изменить прожиточный минимум в стране
Популярное
Новости Белоруссии
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?

У власти Белоруссии сегодня самая сложная ситуация за всю историю. В обществе раскол, в экономике стагнация, реформы не провести - а ресурсов на это уже нет...

Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Опубликованы итоги голосования на выборах в Минске
Новости Белоруссии
Опубликованы итоги голосования на выборах в Минске
Фигурное катание
Авербух рассказал о причинах конфликта Тутберидзе и Плющенко
Мир. Новости мира
Литва, Латвия и Польша выдвинули ультиматум Белоруссии
Игорь Буккер "Энола Гэй" не прижала Японию к ногтю Игорь Буккер Усам Оздемиров Для развития регионов нужен реальный федерализм Усам Оздемиров Любовь Степушова Помпео наткнулся на сопротивление в Чехии Любовь Степушова
Комментарии
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
"Россия будет следующей!": в США грозят Москве беспорядками
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
"Россия будет следующей!": в США грозят Москве беспорядками
"Россия будет следующей!": в США грозят Москве беспорядками
По какому принципу в стране назначают губернаторов
Удивляться нечему? Почему россияне поддерживают Лукашенко
Удивляться нечему? Почему россияне поддерживают Лукашенко
Маэстро Спиваков предрёк Лукашенко возмездие
Названы три сценария развития кризиса в Белоруссии
"Россия будет следующей!": в США грозят Москве беспорядками
Более тысячи белорусских учёных подписали петицию против насилия
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Маэстро Спиваков предрек Лукашенко возмездие
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Белоруссия и Украина: сходства и различия майданов
Удивляться нечему? Почему россияне поддерживают Лукашенко
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ