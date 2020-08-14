Специалист в области здорового питания заявила, что помидоры опасны при язвенных заболеваниях и гастрите. Всё дело в большом количестве органических кислот, содержащихся в томатах.
"Понемногу добавлять в рацион помидоры можно только когда обострение пройдет. Также при заболеваниях пищеварительного тракта лучше не есть овощ в свежем виде, Необходимо исключить томаты при аллергии. Причем сам овощ может и не быть причиной недуга. Однако он стимулирует выброс гистомина — медиатора, запускающего процесс аллергии", — рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.
Употреблять томаты ежедневно диетолог категорически не рекомендует даже здоровым людям. Термически обработанные помидоры полезнее свежих, отметила врач.
"Дело в том, что в таком виде они содержат больше вещества, защищающего от онкологии и снижающего риск сердечно-сосудистых заболеваний. Можно отварить овощ или потушить минут десять на медленном огне. Однако надо иметь в виду: при обработке снижается содержание витамина С. Поэтому самый оптимальный вариант — поочередно использовать оба варианта", порекомендовала диетолог.
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