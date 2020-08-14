В Башкортостане возрождают "колодное" пчеловодство

Пчеловоды Башкортостана решили обратиться к традициям и возобновить старинный способ пчеловодства, при котором пчелы содержатся не на пасеках и в ульях, а в дупле дерева. Такой способ называется колодным и насчитывает 4 столетия. Это сложная технология со своими нюансами.

"Пчелы ведь заселяются только в те дубы, куда ударила молния, в обожженные изнутри", — делятся опытом пчеловоды.

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