В жилых домах запретили продавать газовые баллоны и стройматериалы

Магазины, продающие газовые баллоны, пиротехнику, бытовую химию, мебель и стройматериалы, запретили размещать в жилых домах и общественных зданиях.

"В жилых и общественных зданиях не допускается размещать предприятия торговли по продаже: горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также магазины, специализирующиеся на торговле строительными материалами, бытовой химией и пиротехникой. Запрещаются магазины по продаже пороха, капсюлей, патронов", — говорится в приказе МЧС России, который вносит изменения в правила о пожарной безопасности.

В жилых домах и общественных зданиях мусоропроводы должны быть защищены от возгорания противопожарными перегородками.