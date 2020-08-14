Магазины, продающие газовые баллоны, пиротехнику, бытовую химию, мебель и стройматериалы, запретили размещать в жилых домах и общественных зданиях.
"В жилых и общественных зданиях не допускается размещать предприятия торговли по продаже: горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также магазины, специализирующиеся на торговле строительными материалами, бытовой химией и пиротехникой. Запрещаются магазины по продаже пороха, капсюлей, патронов", — говорится в приказе МЧС России, который вносит изменения в правила о пожарной безопасности.
В жилых домах и общественных зданиях мусоропроводы должны быть защищены от возгорания противопожарными перегородками.
"Мусоросборные и бельеприемные камеры в жилых и общественных зданиях, сооружениях должны выделяться противопожарными перегородками и перекрытием. Мусорная камера должна иметь самостоятельный вход", — говорится в документе.
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