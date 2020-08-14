Платёжный сервис Facebook Pay начал работу в России

В России начал работу платежный сервис Facebook Pay. С помощью него можно проводить любые операции с платежами — от покупок внутри социальных сетей Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp до пожертвований средств на благотворительность и покупку билетов.

Для того, чтобы начать пользоваться сервисом, нужно привязать к сервису банковскую карту или PayPal.