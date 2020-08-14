Согласно приказу МЧС, теперь в России запрещено размещать некоторые магазины в жилых и общественных зданиях. Перечень включает в себя торговлю строительными материалами, бытовой химии и другие продукты потребления с учетом правил пожарной безопасности.
"В жилых и общественных зданиях не допускается размещать предприятия торговли по продаже: горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также магазины, специализирующихся на торговле строительными материалами, бытовой химией и пиротехникой", — перечисляется в приказе.
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