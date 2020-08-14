В жилых домах запретили размещать магазины бытовой химии

Согласно приказу МЧС, теперь в России запрещено размещать некоторые магазины в жилых и общественных зданиях. Перечень включает в себя торговлю строительными материалами, бытовой химии и другие продукты потребления с учетом правил пожарной безопасности.